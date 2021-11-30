سياسي كردي ينتقد موقف الأمم المتحدة من أحداث كردستان

انتقد السياسي الكردي غالب محمد، الثلاثاء، موقف الأمم المتحدة من الأحداث الأخيرة التي جرت في السليمانية.

وقال محمد ل / المعلومة /، إن “الأمم المتحدة مواقفها متناقضة مما يجري في العراق ولم نر لها مواقف تجاه الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة وبعثتها في بغداد تجامل أحزب السلطة في الإقليم ولم ترتق مواقفها لمستوى الجرائم التي حدثت ضد المتظاهرين”.

وتظاهر الآلاف من طلبة جامعة السليمانية خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على قطع المخصصات المالية.