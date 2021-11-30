شرطة النجف توضح حقيقة وقوع أنفجار في المحافظة

أوضحت مديرية شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، حقيقة وقوع انفجار في المدينة القديمة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ، إنه "لا صحة لوقوع أنفجار في محافظة النجف وما أشيع عن ذلك عار عن الصحة".

ودعت المديرية، "المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات الكاذبة والمغرضة التي تستهدف أمن المدينة المقدسة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد أدعت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في المدينة القديمة بمحافظة النجف قبل ان تنفي المديرية ذلك".