وكالة الاستخبارات تلقي القبض على مبتز الكتروني في البصرة

القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني في محافظة البصرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني انه "استمرارا بعملياتها النوعية وللحد من حالات الابتزاز الالكتروني، وبعد إحالة إحدى القضايا بحق أسرة بمحافظة البصرة من قبل السيد قاضي التحقيق، وبعد جمع المعلومات وخلال البحث والتحري في القضية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهم (أ_ ر_ ج_ ش_ )، والصادرة بحقه أمر قبض قضائي وفق المادة (430) من قانون العقوبات العراقي بقضية أخرى، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم التوصل الى المتهم ومواجهته بالأدلة والحقائق، حيث اعترف بارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني بحق المشتكية (م_ ع_) من خلال قيامه بإرسال صور عائلية ورسائل تحتوي كلمات نابية".

واضاف البيان، انه "تم تصديق أقوال المتهم قضائيا بالاعتراف وتم توقيفه".