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مصدر يكشف عن عدد الطلبة الذين تم اعتقالهم في السليمانية


كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن عدد الطلبة الذين تم اعتقالهم على خلفية التظاهرات الأخيرة التي حدثت في محافظة السليمانية على خلفية التظاهرات الأخيرة.

وقال المصدر  إن “حوالي 300 طالب جرى اعتقالهم على مدى 5 أيام من التظاهرة التي شهدتها السليمانية وكرميان ورابرين”.

وأضاف أن “البعض تم اعتقاله من قبل الآسايش والآخرين اعتقلوا من قبل مكافحة الإرهاب أو جهة مسلحة أخرى، وتم الإفراج عن أكثر من 250 منهم على مدى الأيام الماضية، فيما تبقت مجموعة قيد التحقيق ولايعرف مصير مجموعة من الطلبة الذين تم اعتقالم من قبل جهات مجهولة”.

وشهدت محافظة السليمانية تظاهرات كبيرة على خلفية مطالبة طلبة الجامعات بإعادة صرف المنحة المالية المخصصة لهم، والتي تم قطعها من قبل حكومة الإقليم.

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