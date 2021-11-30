الخلافات بين اليكتي والبارتي تتعقد بعد خروج “محافظ كركوك” من المنافسة

نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشان التخلي عن رئاسة الجمهورية مقابل حصوله على محافظ كركوك، مبينا ان الاتفاق بين الطرفين متوقف على موقف القوى الشيعية في تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن قبول الاتحاد الوطني الكردستاني التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل دعم الاخير لاستلام محافظ كركوك”.

واضاف السورجي، ان “الديمقراطي لم يبلغ الاتحاد لغاية الان مطالبته باي منصب وما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماعين سابقين في اربيل والسليمانية على انتظار ما يجري في بغداد والتوافق بين القوى الشيعية”.

وأشار الى ان “القوى الكردية ستدخل موحدة الى مجلس النواب ولا يمكنها اعلان تأييد أي طرف شيعي على حساب الاخر ما يحتم على بغداد الخروق بمواقف اكثر توافقية وعدم التصعيد بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة”.