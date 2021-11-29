حامد الموسوي: ندعو إلى تحالف شيعي كبير للوقوف بوجه الاحتلال

بين عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، بأن القوى الشيعية في الإطار ألتنسيقي والتيار الصدري أمام تحدي كبير لحل إشكالية النتائج ، داعيا الى اجراء التحالف للوقوف بوجه “الاحتلال”.

وقال الموسوي في تصريح ل /المعلومة/، أن” الحكومة الحالية تعتبر وفق القانون مستقيلة ولا يحق لها العمل على إصدار قرارات تخص السيادة العراقية أولا والقضايا الإستراتيجية والاعتبارية ثانيا”.

ولفت إلى أنه “نخشى من انفراد بعض الشخصيات السياسية وغير السياسية الفاعلة في الساحة بطلب الحماية من دول الاحتلال وتعطيل خروجهم لذلك ندعو القوى الوطنية في الإطار ألتنسيقي والتيار الصدري إلى الاتفاق على حكومة واسعة وشاملة لإنقاذ الوضع”.

وأشار إلى أن “التحالف الشيعي الكبير بين القوتين يعد اكبر دافع إلى الحكومة لإخراج القوات المحتلة وإنهاء مبررات تواجدها من خلال توحيد القرار لغرض مغادرتها الأراضي العراقية”.

ويرى خبراء في الشأن الأمني بان القوات الأمريكية لن تغادر البلاد بالطرق الدبلوماسية لأنها لم تسبق أن حصلت في أي دولة احتلتها وبالتالي فان منطق القوى السبيل الوحيد بعد استخدام كل الطرق الدبلوماسية.