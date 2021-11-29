الجيل الجديد : السلطات الكردية تجري عمليات اعتقال بحق الطلبة

طالب عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد ، الأحد ، حكومة الإقليم والسلطات الأمنية بإطلاق سراح الناشطين والصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال تظاهرات السليمانية.

وقال محمد في حديث ل /المعلومة/ إنه “جرى اعتقال الناشطين دون أحكام قضائية، بسبب مشاركتهم بالتظاهرات، وهناك حملات تجري لاعتقال طلبة في مناطق رابرين ورانيا وكرميان”.

وأضاف أن “المئات من الناشطين اعتقلوا وتم وضعهم في السجون ويتعرضون لأنواع التعذيب، ويجب الإفراج الفوري عنهم”.

واعتقلت السلطات الأمنية العشرات من الطلبة والناشطين على خلفية التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة السليمانية