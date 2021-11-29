الشيخ قيس الخزعلي: نتائج الانتخابات المعلنة “مضحكة”

وصف الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاحد، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بـ”المضحكة”.

وقال الشيخ الخزعلي، في كلمة إن “الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي اثبتت وجود ملابسات في نتائج الانتخابات “.

وأضاف، أن “الكثير من المشاركين في العملية الانتخابية لديهم يقين بأن النتائج مزورة”، مشيرا الى أن “6200 صندوق انتخابي لم يغلق في الوقت المحدد”.

واعتبر الشيخ الخزعلي أن “مطابقة نتائج الانتخابات بعد العد والفرز اليدوي 100 % مضحكة”