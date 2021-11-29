بسبب التظاهرات.. نائب سابق يحذر من عمليات اختفاء المواطنين في الإقليم

حذر عضو مجلس النواب المنحل سعد المطلبي، الاحد، من وصول الأمور في كردستان الى عمليات الاختفاء القسري للمواطنين اذا لم تستطع حكومة الإقليم السيطرة على الازمة.

وقال المطلبي في تصريح ل / المعلومة/، ان “حقوق الانسان في الإقليم منتهكة ومعدومة والمشكلة في كردستان هي اقتصادية”، مشيراً الى ان “السياسية الاقتصادية في الإقليم بيد مجموعة من الصغار”.

وأضاف ان “جعل موارد دولة كاملة بيد مجموعة صغيرة ليس لديها القدرة على إدارة العملية الاقتصادية كان احد اهم أسباب خروج المواطنين في تظاهرات”، لافتا الى ان “السياسية المالية في الإقليم هي سبب الازمة”.

وأشار الى ان “الأمور ستتطور في الإقليم وسيستمر القمع والترهيب وستصل الى الاختفاء القسري اذا لم تستطع حكومة الإقليم السيطرة على الموقف فإنها ستلجأ الى طرق غير شرعية لسد الافواه”.

تجدر الإشارة الى أن إقليم كردستان العراق يشهد منذ أيام تظاهرات طلابية شعبية حاشدة للمطالبة بحقوقهم وتنديدا بفساد الحزبين الحاكمين، فيما استخدمت قوات الامن العنف المفرط لتفريق التظاهرات.