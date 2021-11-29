الفتح: نبحث عن الحقيقة والعد الكلي سيصدم الفائزين

أكد تحالف الفتح، الاثنين، عدم الرجوع عن خيار العد الكلي للمحطات الانتخابية واللجوء إلى القضاء للاحتكام وتقديم الأدلة والطعون.

وقال عضو التحالف، فاضل جابر الفتلاوي، في تصريح ل / المعلومة /، أن “القوى التي تظن نفسها فائزة في الانتخابات ربما ستفقد الكثير من المقاعد اذا اقر العد والفرز اليدوي وبالتالي الهدف من هذا السجال هو إظهار الحقيقة التي ترفضها بعض الأطراف”.

وبين، أن “الإلحاح بالعد الكلي نريد من خلاله الكشف عن الداعم القوي للمفوضية والواقف خلف الرفض القوي لإعادة عد وفرز الأصوات يدويا والاحتكام الى القضاء مرة أخرى للتحقيق واتخاذ اللازم”.

وأشار إلى أن” قوى الإطار التنسيقي متمسكة حتى الآن بالإجراءات القانونية في مقدمتها طلب الشكوى من المحكمة الاتحادية وتقديم الأدلة والاعترافات التي تدين الشركة الألمانية الفاحصة”.

وتثار الشكوك حول التصريحات الأخيرة آو الملاحظات التي كشفتها الشركة الألمانية الفاحصة للأجهزة البايومترية خصوصا وان المفوضية تكتمت عن تلك الملاحظات ولم تعط شيء عنها.