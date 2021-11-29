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ملخص المؤتمر الصحفي لمستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي واللجنة المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي المزعومة


المؤتمر الصحافي للجنة المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي برئاسة مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي

الأعرجي: لجنة التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين أمنيين

الأعرجي: اللجنة استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق

الأعرجي: ثبت لدى اللجنة أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيريتين

الأعرجي: الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته

الأعرجي: أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر وحصلنا على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل

الأعرجي: تم إرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة وتم أخذ المبارز الجرمية

الأعرجي: تم العثور على مقذوف ثان لم ينفجر بسطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني

الأعرجي: الهجوم بمقذوفين على منزل الكاظمي يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء

الأعرجي: تفاجأنا بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف دون رفع البصمات

الأعرجي: لجنة التحقيق قررت سجن مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما للداخلية

الأعرجي: التحقيق سيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوف

الأعرجي: لجنة التحقيق تطلب من يملك دليلاً حول الحادثة ونحن بعيدون عن أي سجال سياسي

الأعرجي: لجنة التحقيق تقوم بواجبها دون أية ضغوطات وتنفذ واجبها الوطني

الأعرجي: لجنة التحقيق لم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت

الأعرجي: رئيس الوزراء أوصى لجنة التحقيق بالحيادية والمهنية وأن تكون مصلحة البلد نصب الأعين

الأعرجي: لجنة التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن

الأعرجي: من الممكن الاستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من كل الإمكانيات

الأعرجي: نمتلك خيوط مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخياً للدقة

الأعرجي: الدولة تعيش منذ سنوات تحدياً أمنياً ويجب التعاون للكشف عن من يتلاعب بالأمن

الأعرجي: الرادارات لا تستطيع الكشف عن المُسيرات التي تطير بمستوى منخفض

الأعرجي: لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان إنطلاق الطائرتين وأين هبطتا

الأعرجي: إحدى الطائرتين تجميعها صناعة محلية والمقذوف صنع من غلاف بلاستيكي

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ملخص المؤتمر الصحفي لمستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي واللجنة المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي المزعومة
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