"أوبك +" تؤجل اجتماعاتها لدراسة أثر "أوميكرون" على الأسواق

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن تأجيل الاجتماعات الفنية لـ"أوبك +" جاء لتأمين مزيد من الوقت لدراسة أثر متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" على الأسواق.

وفي تصريحات صحفية عقب حفل إطلاق عمليات تطوير حقل الجافورة، أعرب عبد العزيز بن سلمان عن "عدم القلق" بشأن متحور "أوميكرون"، مشيرا الى أنه "كرئيس أوبك+، وبالتشاور مع الرئيس المشارك، فقد تقرر نقل الاجتماعات الفنية إلى مساء الأربعاء المقبل، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية إلى الخميس، لكسب الوقت لمراجعة الأمور"، لافتا إلى "ما ورد من منظمة الصحة العالمية، من التحذير من المبالغات" بشأن المتحور الجديد.

واعتبر أن "التأجيل ولو لمرحلة محدودة، سيعطي فرصة لمزيد من التدارس بطريقة أفضل".

في حين رفض الأمير عبد العزيز بن سلمان، التعليق على خطط "أوبك+" قبل اجتماعها الأسبوع الجاري.