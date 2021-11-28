صادقون : على الحكومة ردع التصريحات الاستفزازية لنائبة الدفاع الامريكية

طالبت كتلة صادقون، الاحد، حكومة الكاظمي والجهات المسؤولة بالرد على استفزازات القوات الامريكية بخصوص بقائهم في العراق.

وقال عضو الكتلة فاضل الفتلاوي في تصريح ل / المعلومة /، ان “عدم وجود رد من وزارة الخارجية العراقية والجهات المسؤولة او حكومة الكاظمي على استفزازات نائبة الدفاع الامريكية سيجعل الأمور تخرج عن السيطرة” مشيراً الى ان “بقاء القوات الامريكية المسلحة في العراق هي خلق فتنه جديدة”.

وأضاف ان” الاتفاق مبرم وجميع الإجراءات منتهية وخروج القوات الامريكية امر محتم ولكن يجب ان تكون هناك ردود أفعال لتصريحات الخارجية الامريكية بخصوص طلب الحكومة العراقية ببقاء القوات المسلحة خلافاً للاتفاق”.

وأشار الى “ضرورة خروج القوات المسلحة من العراق نهاية العام الحالي والالتزام بالاتفاق من جميع الأطراف وكما متفق عليه حسب قرار البرلمان المنحل”.

يذكر ان فصائل المقاومة هددت باستهداف قوات الاحتلال في نهاية العام الجاري في حال لم تمتثل لقرار البرلمان وإرادة الشعب العراقي بالخروج من البلاد.