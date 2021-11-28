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سياسي كردي: الوضع في الإقليم مازال محتقنا والأجهزة الأمنية تضييق على الناشطين


اكد السياسي الكردي بيستون فائق, الاحد، أن الوضع في إقليم كردستان مازال محتقنا بسبب ارتفاع السياسة الفاشلة في إدارة موارد الإقليم, مبينا ان الأجهزة الأمنية في الإقليم تقوم باعتقالات للناشطين والتضيق على الاخرين.

وقال فائق في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تظاهرات الطلبة في السليمانية والتظاهرات التي تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية لعدم اتساعها لم تقتصر على مطالب الطلبة ولو انها كانت عنوانا للتظاهرات”.

وأضاف ان “الوضع الشعبي في الإقليم محتقن تجاه سلطة الإقليم وذلك لفسادها وفشلها في إدارة الموارد المالية وفرضها ضرائب وتحميل المواطنين مبالغ عالية جدا في جباية الماء والكهرباء ناهيك عن ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية”, مرجحا “خروج تظاهرات جديدة في حال استمرار الوضع الاقتصادي السيء”.

وكان الاتحاد الإسلامي الكردستاني أكد في وقت سابق، أن حكومة الإقليم فاسدة وأثبتت فشلها في الادارة, معتبرا سكوت الحكومة الاتحادية يؤكد وجود تواطؤ بين الحكومتين بتوزيع الموارد.

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