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السودان.. إقالة عدد من ضباط المخابرات العامة


ذكرت مصادر لوكالة رويترز، الأحد، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى عددا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وأضافت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.

والسبت، ذكرت مصادر رسمية لرويترز أن مجلس السيادة في السودان عين مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة.

والمدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 أكتوبر.

وقرر حمدوك، الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق 21 نوفمبر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي ابراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء على ابراهيم.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات المعارضة، ما أوقع 42 قتيلا، بينهم 4 فتيان، ومئات الجرحى.

ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.

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