ملا بختيار لقيادات كردية: اخرجوا الأموال التي دفنتموها!

اتهم القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، قيادات كردية بسرقة 700 مليون دولار ودفنها تحت الارض، مطالبا الشخصيات المتهمة بتسليم الاموال وانصاف المواطنين.

وقال ملا بختيار في كلمة امام كوادر الاتحاد، ان “هناك من سرق 200 مليون دولار، وهناك من سرق 500 مليون دولار. عليهم ان يخرجوا الأموال التي يخبئونها تحت الأرض”.

واضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني خسرا اكثر من 700 الف صوت في آخر انتخابات، وفي العام المقبل ستجري انتخابات الاقليم، ووفق الأوضاع الحالية وضعنا سيسوء اكثر وانه ليس هناك خيار آخر اما تحمل المسؤولية وحل المشاكل او فقدان الثقة”.

واوضح انه “يمكن حل مشكلة “مِنَح” الطلاب بعشرة ملايين دولار واذا لم تحل المشكلة فان التظاهرات ستتجدد”.

واشار الى ان “حكومة الاقليم لم تجد حلا لمشكلة التظاهرات، فاكتفت بايقاف دوام الجامعات في مناطق السليمانية وحلبجة لأسبوع آخر وشددت قبضتها الأمنية بنشر افراد الأجهزة الأمنية في كل مكان، فيما لم يتم الى الآن الافراج عن جميع المعتقلين”.