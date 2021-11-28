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الاطار يفصح عن خياراته اذا صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج


أكدت قوى الاطار التنسيقي, الاحد, تمسكها بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل ولن تتنازل عن مطلبها, مؤكدا ان قوى الاطار والقوى الرافضة للنتائج سوف لن تقف مكتوفة الايدي حتى وان صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج.

وقال القيادي  محمد اللكاش في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانتخابات السابقة لم نقل عنها نزيهة 100% الا انها حدثت فيها تزوير الا ان الانتخابات الحالية كانت افظع في التزوير لكون الفارق بين القوى التقليدية كبير جدا وهذا كان مرسوم مسبقا من قبل السفارة الامريكية وتوابعها”.

وأضاف اللكاش، ان “قوى الاطار التنسيقي سلكت وستبقى تسلك الطرق القانونية والدستورية في اعتراضاتها”، مبينا أن “قوى الاطار التنسيقي ماتزال متمسكة بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل وانها سوف لن تتنازل عن مطلبها وانها ستعترف باي نتيجة ستظهر عنه حتى وان فقدت جميع مقاعدها” .

وأشار الى أن “قوى الاطار والقوى الرافضة للنتائج سوف لن تقف مكتوفة الايدي حتى وان صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج المزورة”.

 

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