وزارة الدفاع تشعل خلافا جديدا بين الخنجر والحلبوسي

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن نشوب خلاف سياسي جديد بشان منصب وزارة الدفاع المسندة الى المكون السني، مبينا ان تحالف الحنجر اصر على تولي مرشحيه لمنصب الدفاع فيما رفض تحالف محمد الحلبوسي ذلك.

وقال المصدر ان “حقيبة وزارة الدفاع والمسندة الى المكون السني اشعلت خلافا جديدا بين تحالفي تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر”.

واضاف ان “الخنجر اشترط تسمية احد مرشحيه لتولي منصب وزارة الدفاع وهو القيادي خالد العبيدي، فيما رفض تحالف الحلبوسي ذلك الطلب مؤكدا احقيته بالمنصب لحصوله على اكثر من ثلثي المقاعد السنية”.

وأشار المصدر الى ان “الخلاف عميق وقد يصل الى تنافس مرشحين عن تحالف العزم والحلبوسي على منصب رئاسة مجلس النواب كما جرى بين تحالفي القرار واتحاد القوى في الانتخابات السابقة”.