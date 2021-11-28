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الخارجية توجه نداءً لسفارتي العراق في روسيا وبولندا


حذرت وزارة الخارجية، سفارتي العراق في روسيا وبولندا من تعرض المهاجرين لعمليات خطف من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بينما كشفت عن تنظيم رحلات اضافية على متن الخطوط الجوية العراقية ومنح جوازات مرور للراغبين بالعودة من بيلاروسيا.

وفي غضون ذلك، اكدت لجنة العلاقات الخارجية في اقليم كردستان عودة اكثر من الف مهاجر حتى الان الى الاقليم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد الصحاف للصحيفة الرسمية إن "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو، بإيفاد الفرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق وحمايتهم من شبكات التهريب والاتجار بالبشر".

واشار الى ان "وزارة الخارجية تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، واستقبل عددا منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات التهريب والاتجار بالبشر، التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر".

ولفت الى "نجاح اعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، إذ عاد ضمن الرحلات الأولى (431) مهاجرا، والثانية (176)، والثالثة (435)، والرابعة امس الاول (431)، والخامسة كانت امس وتُقل (430) مهاجرا، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً (1894)" .

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