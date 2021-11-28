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شرطة بغداد تعثر على 4 اطفال ضلوا طريق العودة إلى ذويهم


أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، عن العثور على أربعة أطفال ضلوا طريق العودة إلى ذويهم في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان إن "مفارز فوج طوارىء بغداد الاول التابع الى قيادة شرطة بغداد، عثرت على اربعة اطفال ضلوا طريق العودة إلى ذويهم، وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بالتحفظ عليهم واجراء بحث ميداني شامل على ذويهم من خلال توجيه جميع مفاصل القيادة وفي عموم العاصمة بغداد بالبحث عنهم".

وأضاف البيان، إنه "تم التوصل الى مكان سكن والدتهم والتواصل معها وتسليمها الاطفال ضمن تعهد داخل مركز الشرطة".

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