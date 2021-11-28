وزارة الصحة: سنلجأ للإغلاق ومنع السفر عند ظهور المتحور الجديد

قالت وزارة الصحة، اليوم الاحد، أنها ستعيد العمل بإجراءات الاغلاق ومنع السفر وتطبيق خطوات الوقاية، في حال ظهور المتحور الجديد لوباء كورونا المسمى "أوميكرون" الذي تواردت معلومات اولية بشأن سرعة انتشاره وشدة عدواه.

وذكر مدير دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي للصحيفة الرسمية أن "الوزارة ستلجأ الى اعتماد الاجراءات السابقة والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاح للوقاية من المتحور الجديد (اوميكرون)".

واوضح الحلفي ان "اغلب الدول تحظر حاليا دخول المسافرين القادمين من جنوب افريقيا بسبب المتحور الجديد الذي يعد من اكبر المتحورات حتى الان، ويحتوي على عدد كبير من الطفرات المسجلة في متحورات قديمة، ومنها دلتا، المتعلقة بسرعة الانتشار وتجاوز الجهاز المناعي".

وشدد الحلفي على "اتخاذ جميع الاجراءات لمنع دخول سلالة كورونا المعروفة بمتحور جنوب افريقيا "اوميكرون"، لانه شديد العدوى وسريع الانتشار".

ولفت الى "عدم وجود اية ضمانات من عدم انتقال الفيروس المتحور الى العراق، لذا ينبغي الاستعداد لهذا الاحتمال وتشخيص السلالة ونوعها في المختبرات" .

وذكر ان "عدد متلقي اللقاح من الطلبة بين اعمار 12 ـ 17 عاما وصل الى 170 الف ملقح بعد الحصول على موافقة خطية من اولياء امورهم".

واضاف ان "اعداد الملقحين من المؤمل ان تتراوح بين 9 ـــ 10 ملايين حتى نهاية العام الحالي، بينما سيجري تسلم اكثر من 10 ملايين جرعة من مختلف انواعها خلال المدة نفسها".