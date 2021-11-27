سياسيون كرد: ثورة الشعب الكردي قادمة

اتهم ساسة كرد في محافظة ديالى، السبت، أحزاب اقليم كردستان بالوقوف وراء ماساة بيلا روسيا التي راح ضحيتها العشرات من العراقيين الكرد، فيما أكدوا أن ثورة الشعب الكردي قادمة.

وقال السياسي الكردي احمد الجاف في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “ازمة المهاجرين من الكرد على الحدود البولندية- البيلاروسية كشفت عورة النظام الحاكم في كردستان الذي تلتهمه آفة الفساد والحزبية والعائلية لتدفع الاف من ابناءه الى خوض غمار الموت هربا من الجوع والفقر”.

واضاف الجاف،ان “احزاب كردستان تتحمل ماساة وفواجع الحدود البولندية – البيلاروسية وما حصل من ضحايا”، لافتا الى ان “ثورة الشعب الكردي قادمة”.

من جانبه أوضح السياسي الكردي عبدالله الاركوازي في تصريح لـ/المعلومة/، أن “النظام الحاكم في كردستان بكل احزابه تتحمل وزر الدماء البريئة التي تسقط كل يوم بسبب غزارة الهجرة لاوربا هربا من الظلم والفقر والجوع في مدن وقرى الاقليم”.

واضاف الاركوازي،ان “هناك غضب شعبي كبير في مدن كردستان حاليا لافتا الى ان الحكومة في اربيل فشلت في احتواء الازمات الاقتصادية لان الفساد متغلغل في مؤسساتها”.