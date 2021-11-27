نائب سابق: بلاسخارت منحازة إلى جهتين لتزوير الانتخابات

اكد النائب السابق محمد جاسم , السبت, ان مطالبة المتظاهرين وبعض القوى السياسية بابعاد واستبدال المبعوثة الأممية لم يأت من فراغ, مبينة ان المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تجاوزت كل حدود مسؤوليتها الأممية وتصرفت كانها مندوبة سامية.

وقال جاسم في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التجاوزات والتدخلات في العملية الانتخابية من قبل المبعوثة الأممية باتت مفوضحة وانحيازها الى جهة واجندة أمريكية خليجية لتحريف نتائج الانتخابات”.

وأضاف جاسم، ان “مطالبة المتظاهرين وبعض القوى السياسية بابعاد واستبدال المبعوثة الأممية لم يأت من فراغ”, مبينا ان “بلاسخارت تجاوزت كل حدود مسؤوليتها الأممية وتصرفت كانها مندوبة سامية”.