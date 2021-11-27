الانبار .. اعتقال متهم بحوزته أكثر من 1000 حبة مخدرة

اعلنت قيادة شرطة الانبار، السبت، عن اعتقال متهم بحوزته أكثر من 1000 حبة مخدرة في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة تلقت ، انه بناءً على التعليمات والتوجيهات الصادره من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بمتابعه تجار ومتعاطي ومروجي الحبوب والمواد المخدره في قواطع المسؤولية وبعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص في قضاء الرمادي بحوزته حبوب مخدره تم استحصال الموافقات القضائيه الرسميه وتم تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه الى المكان المقصود، حيث تم القاء القبض على المتهم (م.ع.خ.أ) وضبط بحوزته (٧) سبعة حبوب نوع كبتاجون وبعدها تم الانتقال بدلالة المتهم اعلاه الى منطقة جزيرة الرمادي وضبط حبوب مخدره عدد (١٠٠٠) حبه مخدره نوع كبتاجون كانت موضوعة في داخل عجلة.واضاف البيان، انه تم تنظيم محظر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه وايداع المتهم التوقيف وفق الماده ٢٨ من قانون المخدرات مخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص