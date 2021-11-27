محلل سياسي : : الأوضاع في الإقليم تنذر بكارثة جديدة وعلى الحكومة التدخل

بين المحلل السياسي هيثم الخزعلي ، السبت، ان الأمور في إقليم كردستان سيئة جداً وتعامل السلطة مع المواطنين ينذر بكارثة .

وقال الخزعلي في تصريح ل / المعلومة/، ان “ما وصلت اليه الأوضاع في كردستان هو امر طبيعي بسبب تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في الإقليم” مشيراً الى ان “الأوضاع في الإقليم تنذر بكارثة جديدة وعلى الحكومة التدخل”.

وأضاف ان “خلال سنة كاملة سلمت حكومة الاقليم الموظفين رواتب لخمسة اشهر فقط رغم انها اخذت موازنات كاملة من الحكومة المركزية في بغداد”.

وبين ان “التظاهرات الان في الإقليم ليست فقط على الرواتب ومنح الطلبة بل هي احتجاج على الأوضاع برمتها”.

تجدر الإشارة الى أن إقليم كردستان العراق يشهد منذ أيام تظاهرات طلابية شعبية حاشدة للمطالبة بحقوقهم وتنديدا بفساد الحزبين الحاكمين، فيما استخدمت قوات الامن العنف المفرط لتفريق التظاهرات.