شيوخ عشائر ذي قار: الحشد الشعبي يقوم بدور كبير في حماية العراق والدفاع عنه

زار عدد من شيوخ عشائر محافظة ذي قار، السبت، مقر اللواء الثاني بالحشد الشعبي بقاطع المسؤولية في محور عمليات قاطع شرق الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد إن “الوفد ضم الشيخ رياض فرهود الشعلان شيخ بني زيد العموم والشيخ صباح فارس شيخ البو صالح العام والشيخ حارث مطشر فالح شيخ عكيل العموم والشيخ حاتم شيخ عتاب العام والشيخ حسام فهد الشرشاب شيخ البدور العام وعدد من الشيوخ ووجهاء الجنوب والفرات الأوسط، حيث كان في استقبالهم آمر محور اللواء الثاني في قاطع شرق الانبار أحمد الزيدي”.

واضاف البيان، إن “الوفد قدم وافر الشكر والتقدير الى قائد عمليات قاطع شرق الانبار واللواء الثاني للجهود الكبيرة التي قام بها مقاتلو اللواء ايام معارك الدفاع عن العراق والمقدسات وما يقدمه اليوم من بطولات في حماية اهالي ومدن محافظة الانبار الكرام”.