إحباط محاولة هروب ثلاثة دواعش من سجن التاجي شمال بغداد

أحبطت قوات الأمن العراقية، فجر اليوم السبت، محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم داعش الارهابي ومحكومين بالسجن المؤبد من سجن التاجي شمال بغداد.
وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان، بأن قوة أمنية مشتركة من اللواء 59 فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية أحبطوا محاولة الهروب.
كذلك، أوضح البيان أن القوة "فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، موضحة أن أحدهم قتل بينما استسلم الاثنان الآخران.
وفتحت السلطات تحقيقاً بالحادث الذي يتكرر باستمرار.
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