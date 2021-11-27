الصحة تحقق بوفاة طالب عقب تلقيه لقاح كورونا في كركوك

أفادت السلطات المحلية في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن وزارة الصحة ستحقق في وفاة طالب عقب تلقيه لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت مديرية صحة كركوك في بيان مقتضب إن "فريقا مختصا من وزارة الصحة سيصل صباح يوم غد الى كركوك لغرض التدقيق في حالة وفاة الطالب".

ووفق معلومات من مصادر محلية وطبية، فإن الطالب مصطفى عدنان خلف، وهو من اهالي ناحية سليمان بيك، توفي إثر تلقيه جرعة لقاح فايزر المضاد لكورونا في مدرسة بقضاء داقوق.

وأضافت المصادر أنه لم يتم فحص الطالب للتأكد من سلامته من الوباء قبل إعطائه جرعة اللقاح، كما أنه لم يفصح عن حالته الصحية واتضح فيما بعد أنه كان مريضاً، لكن لم تتضح طبيعة مرضه على الفور.