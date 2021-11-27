النائب السابق محمد الصيهود : مسيّرة الكاظمي مسرحية أميركية والمماطلة بكشف تفاصيلها مقصودة

اعتبر النائب محمد الصيهود , السبت , المماطلة بالكشف عن عملية استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مقصودة رغم ان الجميع ادرك بان العملية هي مسرحية كتبها واخرجها الامريكان, مبينا ان العملية شابها الكثير من علامات الاستفهام وذلك لتناقض التصريحات.

وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ملف عملية استهداف منزل رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي شابها الكثير من علامات الاستهداف في التناقض في التصريحات مرة يقال انها تمت بواسطة طائرتين ثم يقولون انها ثلاث طائرات ومرة اخرى يقولون صواريخ”.

وأضاف الصيهود، أن “الجميع ادرك بأن العملية مجرد مسرحية مفبركة كتبها واخرجها الامريكان والحكومة لاهداف محددة”، مشيرا الى ان “الأهداف الرئيسية من العملية هو التغطية عن استهداف المتظاهرين وقتل عدد منهم بالرصاص الحي”.

ولفت إلى أن “الهدف الأساسي من هذه المسرحية المكشوفة السعي وراء تجديد الولاية الثانية لمصطفى الكاظمي وهذا امر مستبعد جدا”.