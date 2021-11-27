وزارة الصحة تنفي تعطيل الدوام بالجامعات والمدارس

نفت وزارة الصحة، السبت، إصدار أي بيان بشان تعطيل الدوم الرسمي في الجامعات وتحويله إلى الكتروني بسبب متحور “اوميكرون”.

وقال عضو الفريق الصحي، ربى فلاح، في تصريح ل /المعلومة/، أن” قرارات تعطيل الدوام من صلاحيات خلية الأزمة وليس وزارة الصحة فضلا عن ان الصحة لم تتبنى أي بيان بهذا الشأن بل تكتفي بالتحذيرات وعرض الموقف الوبائي”.

ولفت إلى أن” الموقف الوبائي في الوقت الحالي مستقر وهناك انخفاض في أعداد الإصابات وبالتالي لا توجد خطورة تدعو الى تعطيل دوام الجامعات والمدارس وان حدث فيكون من صلاحيات وزارتي التربية والتعليم وخلية الأزمة”.

ولفت إلى ان “الموجه الرابعة لغاية ألان لم تدخل العراق وبالتالي فان دخولها متوقع في ظل الإهمال الشديد للكمامة التي أصبحت معدومة في الأماكن العامة ما يؤثر سلبا على الواقع الصحي ويزيد من احتمالية دخولنا في الموجة الرابعة”.

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي روجت لبيان عن الصحة بشأن تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس وتحوليها الكترونية لثبوت تسجيل أكثر من حالة مصابة بـ”كورونا” ضمن الموجة الرابعة.