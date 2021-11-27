حقوق: القضاء سينصفنا لاسترجاع اصوات ناخبينا المسروقة

أكد عضو حركة حقوق ادريس الياسري، السبت، ثبات موقف الحركة حيال نتائج الانتخابات التي لم تعبر عن ارادة الناخب، مشيرا الى ان الحركة في طور إرجاع اصوات الشعب المسروقة عبر الاطر القانونية والدستورية.

وقال الياسري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع الخيارات القانونية متاحة أمام القوى والأحزاب السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات”.

وأضاف، أن “هناك أمل كبير بالقضاء العراقي لاسترجاع اصواتنا المسروقة من مفوضية الانتخابات وبعض الجهات الداخلية والخارجية”، مؤكدا أن “قوى الإطار التنسيقي ماتزال تسلك الطرق القانونية لاسترجاع الأصوات التي سرقتها بعض الجهات السياسية”.

وكان القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن 90% من القوى السياسية العراقية ترفض نتائج انتخابات تشرين بسبب حجم التزوير والتلاعب الحاصل بالنتائج