محلل سياسي كوردي : احزاب كردستان تقف وراء مأساة بيلا روسيا

اتهم المحلل السياسي احمد الجاف في ديالى، السبت، احزاب كردستان بالوقوف وراء مأساة العراقيين على حدود بيلا روسيا.

وقال الجاف لـ /المعلومة/، إن “ازمة المهاجرين من الكرد على الحدود البولندية- البيلاروسية كشفت عورة النظام الحاكم في كردستان، الذي تلتهمه افة الفساد والحزبية والعائلية لتدفع الاف من ابناءه الى خوض غمار الموت هربا من الجوع والفقر”.

وأضاف، أن “احزاب كردستان تتحمل فواجع الحدود البولندية – البيلاروسية وما حصل من ضحايا”، لافتا الى ان “ثورة الشعب الكرد قادمة”.

وتشهد مدن اقليم كردستان تظاهرات سلمية للطلبة وسط اجراءات امنية مشددة.