مجلس الوزراء يبين مصير المحاضرين المجانيين في محافظتي بغداد وكربلاء

بينت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، مصير المحاضرين المجانيين في محافظتي بغداد وكربلاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح صحفي إن “وزارة التربية وجهت بتشكيل لجنة لتقييم وضع المحاضرين في محافظتي بغداد وكربلاء، وهذا اللجنة رفعت توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد الدراسة”.

وأضاف أن” الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بدورها وزارة التربية باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة تجاه المتظاهرين كونها هي الجهة المعنية بالأمر”.

وبين أن “الاشكال بعدد من المحاضرين المجانيين الذين لم تندرج اسمائهم في القوانين التي صدرت من مجلس الوزراء 130 و169، لعام 2021، وهذا الاشكال في محافظتين بغداد وكربلاء فقط ونحن نعمل على انصاف الجميع”.

وتظاهر الآلاف من المحاضرين المجانيين بالمدارس والثانويات في بعض المحافظات، في وقت سابق، وحاصروا وأغلقوا مباني إدارات التربية احتجاجاً على عدم إنصافهم في قانون الموازنة المالية العامة الذي أقره البرلمان في وقت سابق، ولم يتضمن حلاً لمشكلتهم القائمة منذ سنوات عبر توظيفهم بالقطاع العام أو ربطهم بعقود أصولية مع الدولة. ا