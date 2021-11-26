سياسي كردي: السلطات تقوم بسرقات علنية في الإقليم

أكد النائب الكردي السابق في البرلمان، سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة، أن التظاهرات كشفت حجم المعاناة للمواطنين في الإقليم.

وقال شمس الدين في بيان إن “التظاهرات عبرت عن حالة الغضب لدى المواطنين، بعد أن صورت الأحزاب الفاسدة وعوائلها أن الإقليم يعيش بجنة”.

وأضاف أن “الوضع في الإقليم كارثي بكل ماتعنيه الكلمة بسبب ماتقوم به السلطة من أعمال وسرقات”. وأشار شمس الدين الى، أنه “لو أتيحت الظروف لخرج أهالي أربيل ودهوك بوتيرة أكبر من السليمانية، لكن القمع هناك أكبر وأبشع”.