بابليون تتهم الأمم المتحدة بإهمال رسائل مواطنين مسيحيين تعرضوا لانتهاكات

اتهم الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بإهمال رسائل العشرات من المواطنين العراقيين المسيحيين الذين تعرضوا لانتهاكات في بلدة القوش.

وقال الكلداني في بيان إنه "في ظل التوتر الذي يسود القوش (بلدة ذات غالبية مسيحية شمالي العراق) وبعض المناطق الاخرى، وحملة القمع الوحشية التي تجري، ومصادرة هواتف الناس واعتقال و تحقيق وانتهاك حرماتهم وخصوصياتهم، في حملة أقل ما يقال عنها انها تذكر بالأنظمة الاستبدادية الظلامية، لم يحرك احد ساكناً حتى الساعة".

وأضاف، "قد اطلعنا من القوش على فضيحة مندوبة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت وإهمالها لعشرات الرسائل"، مبيناً أن "رجال الدين و شخصيات مدنية من القوش اعترضوا وقدموا تقارير للأمم المتحدة فأين انت ياسيدة جنين؟ هل يترك الناس في العراء هكذا وهل عدنا الى العصور الحجرية او الاحتلال؟".

وتابع الكلداني، "شبابنا وشيبنا على الأرض، اذا لم تقوموا بما اوكلكم العالم لفعله في العراق، وواجبكم من صون اعراض الناس، فقد أعذر من أنذر، ولن يكون لنا خيار الا ان نحصّل حقوق القوش بزنودنا"، مردفاً: "الوقت يمر، لقد اوكلتم واجباً امام الناس، فقوموا به، او نقوم به نحن"، مخاطباً بلاسخارت: "سوف تكونين غير مرغوبة في العراق من قبل كل المكونات العراقية".