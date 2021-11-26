الحشد الشعبي يعلن ضبط مضافات “داعشية” في صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن العثور على عدد من المضافات التابعة لتنظيم “داعش” الاجرامي في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة مشتركة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي وخلية الصقور الاستخبارية والفريق التكتيكي واستخبارات الحشد الشعبي وبغطاء من طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” الارهابي في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال العملية تفتيش وتأمين عدد من المناطق في الجزيرة الوسطى لنهر دجلة”.

وتابع، أن “العملية اسفرت عن العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول “داعش” الارهابي تحتوي على دعم لوجستي، حيث كانت تستخدم لاستهداف المدنيين والحشد الشعبي والقوات الامنية”.