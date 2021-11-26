الا طالباني: إقطاعيات سياسية” تسيطر على واردات الدولة في كردستان

اتهمت النائبة عن السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، الجمعة، العوائل الحاكمة في اقليم كردستان بتحويل الاقليم الى اقطاعية اقتصادية، مبينة ان قوة مجهولة اعتقلت سكرتير لاهور شيخ جنكي.

وقالت طالباني في حوار متلفز ان “هناك سوء إدارة للواردات في كردستان وان “عسكرة السليمانية” إحدى أسباب غياب الثقة ونحو 73% من أهالي السليمانية قاطعوا الانتخابات”.

واضافت ان ” النفور والامتعاض سببان رئيسيان في احتجاجات السليمانية”، مبينة ان ” قوة مجهولة اعتقلت سكرتير لاهور شيخ جنكي وانه ليست له يد باحتجاجات السليمانية”.

واشارت الى ان ” الشاب الكردي يعاني من سوء الوضع المعيشي وان غياب العدالة في كردستان تسبب باندلاع الاحتجاجات- إقطاعيات سياسية” تسيطر على واردات الدولة وان جامعة السليمانية شهدت اليوم قمعا ضد الطلبة”