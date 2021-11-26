عضو تحالف الفتح مختار الموسوي: “عين الأسد” احتضنت مزوري نتائج الانتخابات بعد حصولهم على “المليارات”

اكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، ان الأطراف الدولية التي ساهمت بتزوير الانتخابات حصلت على مبالغ تقدر بمليارات الدولارات، لافتا الى ان تلك الأطراف البالغ عددها 190 شخصا توجهوا الى قاعدة عين الأسد بعد ان ضمنوا تزوير الانتخابات.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “المفوضية متورطة بمؤامرة التزوير وتسعى لعدم الاعتراف بتغيير نتائج الانتخابات من خلال العد والفرز اليدوي، إضافة الى الحكومة والممثلة الأممية جينين بلاسخارت هم أيضا متورطين بالتزوير”.

وأضاف ان “المراقبين الدوليين البالغ عددهم 190 شخصا مارسوا لعبة قذرة من خلال المشاركة بتزوير الانتخابات والتوجه الى الانبار ومن ثم نقلهم الى قاعدة عين الأسد من اجل الحماية الأميركية هناك”.

وبين ان “المفوضية لن تفلت من العقاب والإجراءات القضائية، بعد ماحصل من تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات، وهناك من حصل على المليارات من اجل التلاعب باصوات الناخبين، حيث تم وضع هذا المخطط قبل ثلاثة شهور من بدء العملية الانتخابية”.