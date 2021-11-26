العثور على صواريخ "جهنم" وكاتيوشا وإطلاقات مدفع في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على صواريخ "جهنم" وكاتيوشا وإطلاقات مدفع في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ان "القوات الامنية في قيادة عمليات نينوى تواصل واجباتها لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وانفاذ القانون، وتطهير الأراضي، ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من العثور على ٥ عبوات ناسفة وقتابر هاون مختلفة الأحجام، كما دمرت نفق يستخدم من قبل عناصر داعش الارهابي كوكر لهم".

واضاف البيان، "الى ذلك القت القبض على مطلوبين في ناحية حمام العليل وضبطت مسدسات وعتاد كلاشنيكوف، وعثرت أيضاً على ١٣ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و٤ صواريخ ما تسمى جهنم و٥ صواريخ كاتيوشا و٣٤ إطلاقات مدفع في قرية ابو فشكة ضمن قاطع عمليات نينوى، فضلا عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في نينوى".