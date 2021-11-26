الفتح: بلاسخارت أعطت تقريراً مخالفا للواقع والأمم المتحدة وتتخذ حاليا دور الخصم

اتهم تحالف الفتح، الجمعة، ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بتظليل الواقع السياسي في العراق واتخاذها موقف الخصم من بعض القوى السياسية المتضررة من تزوير الانتخابات.

وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في حوار متلفز ان ” ملامح المؤامرة بدأت بالظهور على المكونات التي اقصيت من الانتخابات”.

واضاف ان ” بلاسخارت أعطت تقريراً مخالفا للواقع والأمم المتحدة تتخذ حاليا دور الخصم وان هناك ضغوط كبيرة على المفوضية والانتخابات ليس فيها أي دلالة على الشفافية والنزاهة”.

واشار الفتلاوي الى اننا ” سنتابع قرار المحكمة الاتحادية وقد نضطر إلى تدويل قضية تزوير الانتخابات من اجل انصاف المتضررين من التزوير”.