تنسيقية التظاهرات تطالب بطرد بلاسخارت من العراق

دعت اللجنة التنطيمية للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، الجمعة، الى طرد منثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، فيما وصفتها بـ”الكاذبة”.

وقالت اللجنة في بيان ان ”مفوضية التزوير لا زالت تماطل في رمقها الأخير، رغم ترنّحها حائرة وهي تتلقى الضربات اليومية التي تكشف حجم فسادها وإجرامها واستهانتها بمصائر ومستقبل العراقيين، والحال أن ثباتكم يضاعف إحراج المزورين جمعة بعد أخرى، والقضاء الشريف مستمر بحسم دعاوى الطعن، وكثيراً ما يقف إلى صف المشتكين وحقوقهم، والشركة الفاحصة أزاحت بتقريرها الضباب عن أعين من لم يرَ الحقيقة كاملةً، أما المأبونة طريدة هولندا المدعوّة بلاسخارت، فهي أفّاكة كذّابة وشريكة أساسية في مؤامرة تزوير الانتخابات”.

واضافت :”إننا نعلن أن إيقاف جينين بلاسخارت عن التصرف كمندوب سامي على العراق وطردها من البلاد ومخاطبة الأمم المتحدة رسمياً بضرورة استبدال جميع كوادر ممثليتها في العراق، بات مطلباً شعبياً لا يمثل جمهور الرافضين لنتائج التزوير فحسب، بل يمثل جميع العراقيين”.

واوضحت اللجنة، “إننا وفي جمعة الإباء، نعاهد دماء الشهداء التي روت هذه الساحات أن نواصل الطريق نحو استعادة أصواتنا المسروقة، ولن يثنينا قطع الجسور والطرق عن ذلك، واسألوا ميادين المواجهة مع الإرهاب والاحتلال يخبرونكم عن ثباتنا، ولأن هذا المنبر منبر حق وإباء، فإننا ننتهز الفرصة لندين ونستنكر التصريحات الخرقاء لبعض مسؤولي دولة الشر الأمريكية المتضمنة إشارات لنيتهم البقاء في العراق وعدم الانسحاب، ونحمل حكومة الكاظمي الكذاب مسؤولية المواقف التي تأتي بخلاف مخرجات ما يسمى بالحوار الإستراتيجي التي تغنّى بها سبع الفيسبوك كثيراً واعتبرها نصرا دبلوماسيا فريدا”.

وتابعت ان ” الأحرار والمظلومين في العراق ومن جميع الطوائف والتوجهات باتوا يرون في ثباتكم وإبائكم الحافز الكبير وطوق النجاة الآمن لهم، وأنتم أهلٌ لتقروا العيون وتثلجوا القلوب”.