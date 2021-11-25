الأخبار

الخدران: 90% من القوى العراقية ترفض نتائج “انتخابات تشرين”


اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الخميس، بان 90% من القوى السياسية العراقية ترفض نتائج انتخابات تشرين الاول.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” راينا ثابت حيال نتائج انتخابات تشرين الاول بانها لم تعبر عن حقيقة الاصوات وهناك تدخلات خارجية كبيرة في محاولة لتغير بوصلة العملية السياسية لتحقيق اجندة باتت معروفة للراي العام العراقي”.

واضاف الخدران،ان” 90% من القوى السياسية العراقية رافضة لنتائج الانتخابات وقدمت طعون وشكاوي كثيرة لافتا الى التغيرات الاخيرة تدلل على وجود اخطاء كبيرة تستدعي اما اعادة العدوالفرز اليدوي لكل المحطات الانتخابية او الغاء النتائج لانه ليس من المقبول المضي بانتخابات مشكوك فيها”.

واشار الى ان” تسارع دول ومنظمات دولية لتاييد الانتخابات قبل ان تصادق المحكمة على نتائجها او على الاقل حسم الطعون فيها يبعث رسائل سلبية عدة وتؤكد شكوكنا بان هناك تدخلات خارجية تريد تحقيق اجندة كثيرة في المشهد العراقي عبر بوابة الانتخابات”.

وكانت اغلب القوى السياسية العراقية قدمت طعون في نتائج الانتخابات النيابية”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اندلاع حريق كبير في قناة العراقية الفضائية الحكومية بالعاصمة بغداد.
الخدران: 90% من القوى العراقية ترفض نتائج “انتخابات تشرين”
العامري لـ”بلاسخارت”: هل الطعون تهدد المفوضية كما جاء في احاطتك لمجلس الامن؟
القبض على 14 متهماً بـ”الدكة العشائرية” وضبط أسلحتهم شرقي بغداد
صادقون: سندفع باتجاه تسليح الجيش بالمنظومات الحديثة لإنهاء حجة الاحتلال
محلل سياسي : : الصراعات داخل القوى الكردية قوية ومستمرة بخصوص منصب رئاسة الجمهورية
الفتح: القضاء طريقنا الأخير لكسر عناد المفوضية وتناقضات بلاسخارت
اعفاء قائد شرطة النجف وتكليف بديل عنه
الاستخبارات العسكرية تطيح بشخص يتاجر بالمخدرات قادها الى متاجر بـ"الكريستال"
القبض على متهمة بـ"النصب والاحتيال" في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك