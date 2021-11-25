الخدران: 90% من القوى العراقية ترفض نتائج “انتخابات تشرين”

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الخميس، بان 90% من القوى السياسية العراقية ترفض نتائج انتخابات تشرين الاول.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” راينا ثابت حيال نتائج انتخابات تشرين الاول بانها لم تعبر عن حقيقة الاصوات وهناك تدخلات خارجية كبيرة في محاولة لتغير بوصلة العملية السياسية لتحقيق اجندة باتت معروفة للراي العام العراقي”.

واضاف الخدران،ان” 90% من القوى السياسية العراقية رافضة لنتائج الانتخابات وقدمت طعون وشكاوي كثيرة لافتا الى التغيرات الاخيرة تدلل على وجود اخطاء كبيرة تستدعي اما اعادة العدوالفرز اليدوي لكل المحطات الانتخابية او الغاء النتائج لانه ليس من المقبول المضي بانتخابات مشكوك فيها”.

واشار الى ان” تسارع دول ومنظمات دولية لتاييد الانتخابات قبل ان تصادق المحكمة على نتائجها او على الاقل حسم الطعون فيها يبعث رسائل سلبية عدة وتؤكد شكوكنا بان هناك تدخلات خارجية تريد تحقيق اجندة كثيرة في المشهد العراقي عبر بوابة الانتخابات”.

وكانت اغلب القوى السياسية العراقية قدمت طعون في نتائج الانتخابات النيابية”.