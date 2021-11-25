العامري لـ”بلاسخارت”: هل الطعون تهدد المفوضية كما جاء في احاطتك لمجلس الامن؟

استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد، الخميس، ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.

واكد العامري بحسب بيان ان “ما يهمنا ومن اولى اولوياتنا هو استقرار العراق الامني والسياسي وقد بذلنا من اجل تحقيق ذلك كل اعمارنا وشبابنا في هذا الطريق، لذلك نرفض كل ما يزعزع او يعرقل استقراره”.

وأضاف: “رفضنا لنتائج الانتخابات الاخيرة، جاء لاعتقادنا ان هذه النتائج كارثية وسوف تزعزع امنه واستقراره وتنسف من الاساس اهم ركن من اركان المسار الديمقراطي وهي صناديق الانتخابات”، لافتا الى ان “الرفض جاء من باب حرصنا الشديد على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات والذي هو حصيلة نضال وجهاد طويل للشعب العراقي ضد الدكتاتورية وقُدم فيه مئات الاف من الشهداء والمفقودين والمعوقين”.

وانتقد العامري موقف بلاسخارت من المفوضية العليا للانتخابات ومدحها ودفاعها عنها رغم الاخفاقات الكبيرة والكثيرة نتيجة ادارتها السيئة للانتخابات وعدم مصداقيتها وشفافيتها ومخالفاتها المتكررة للقانون، قائلا: “نحن لا نريد منك انتقادها علناً ولكن لا داعي لهذا المدح غير المبرر”.

كما انتقد العامري اشادة بلاسخارت الكبيرة بالجانب الفني رغم الاخفاقات الكبيرة بالاجهزة، متسائلا “هل عندما نقدم الطعون بالطرق القانونية والقضائية هو تهديد للمفوضية كما جاء في احاطتك غير الموضوعية لمجلس الامن؟”.