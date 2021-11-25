القبض على 14 متهماً بـ”الدكة العشائرية” وضبط أسلحتهم شرقي بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، القبض على 14 متهماً بالدكة العشائرية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ان “قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالدكة العشائرية في منطقة العبيدي شرقي بغداد”.

واضافت ان “اللواء الثاني من الفرقة ذاتها تمكن من فض مشاجرة بعد سماع صوت اطلاق نار وعلى الفور توجهت قوة الى مكان الحادث وتم القبض على طرفي المشاجرة وضبط اسلحتهم في منطقة المشتل”.

وأوضحت أن “اللواء الرابع في ذات الفرقة تمكن وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بحدوث مشاجرتين، التوجه الى مكاني المشاجرتين والقبض على اطراف المشاجرتين في منطقتي جسر ديالى، والتويثة في جانب الرصافة”.

وتمكن اللواء أيضا “من فض مشاجرة والقبض على طرفيها والحيلولة دون وصولها الى دكة عشائرية في منطقة شاطئ التاجي”، مشيرة الى انه “تم إحالة الملقى القبض عليهم والأسلحة المضبوطة للجهات المختصة”.