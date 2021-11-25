صادقون: سندفع باتجاه تسليح الجيش بالمنظومات الحديثة لإنهاء حجة الاحتلال

أكدت كتلة صادقون ، الخميس ، سعيها خلال الحكومة المقبلة في تحالف الفتح، بالدفع لتسليح الجيش بالمنظومات الأمنية الدقيقة وإكمال كافة المستلزمات العسكرية له.

وقال عضو الكتلة محمد البلدواي، في تصريح ل / المعلومة /، أن” الحجة الأمريكية الحالية هي عدم قدرة الجيش العراقي اثر قلة التسليح لذلك طالبنا من الحكومة السابقة وسنستمر خلال الفترة المقبلة بالمطالبة لإتمام تسليح الجيش بشكل كامل وبكل الآليات والمعدات المطلوبة”.

ولفت إلى إن “أولى تلك الأمور ستكون السعي لامتلاك القوات المسلحة العراقية لترسانة الدفاع الجوي للاستغناء عن المنظومة الفاشلة للقوات الأمريكية التي مهمتها إزعاج الأهالي وإرعابهم”.

وأشار إلى إن “الفتح كانت له مفاتحات مع وزير الدفاع وقد صرح الوزير بجلب منظومة الرادارات الأمنية ومن ثم سيمتلك العراق قريبا ترسانة الدفاع الجوي لإنهاء كل الحجج الأمريكية بالتواجد دخل العراق”.

وكانت تصريحات قائد القوة المركزية للاحتلال قد صرح في وقت سابق على بقاء قواته في العراق لتدريب القطعات الأمنية، غير أن مراقبين يرون بان القدرات العسكرية كبيرة وليست بحاجة إلى اي مدرب أجنبي وبإمكانها قيادة الوضع كما فعلت في الأعوام السابقة.