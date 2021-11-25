الفتح: القضاء طريقنا الأخير لكسر عناد المفوضية وتناقضات بلاسخارت

أكد تحالف الفتح، الخميس، التوجه إلى بوابة القضاء لإنهاء السجال في قضية الانتخابات وتضارب تقارير الأمم المتحدة.

وقال عضو التحالف، فاضل الفتلاوي، في تصريح ل/المعلومة/، إن” عناد المفوضية سيعقد المشهد كثيرا إضافة إلى التناقض الذي ظهرت عليه مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في ظهورها الأخير”.

وأوضح، أن” لدينا أكثر من إجراء سيتم اتخاذه بعد الانتهاء نظر القضاء”، لافتا إلى أن” جميع إجراءات قوى الإطار ألتنسيقي ضمن القانون وليس خارجه”.

وأشار إلى أن” قوى الإطار طالبت المفوضية كثيرا بالشفافية إثناء عملها لكن للأسف التزمت والعناد تسببت في الكثير من المشاكل السياسية الحالية وربما المستقبلية”.