الاستخبارات العسكرية تطيح بشخص يتاجر بالمخدرات قادها الى متاجر بـ"الكريستال"

ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على شخص يتاجر بالمخدرات قادها الى تاجر وموزع للكريستال.

وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة عبر تويتر انه "بجهدٍ ومتابعة عالية الدقة تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من القبض على شخص يتاجر بالمخدرات وبدلالتهِ تمكنت من الاهتداءِ لشخصٍ آخر تاجر وموزع لمادةِ الكريستال وبحوزتهِ كيلوغرام منها".

وأضاف أن "المتهم خبأ المخدرات بأماكن ظنَ انها بعيدة المنال عن رجال الاستخبارات العسكرية".