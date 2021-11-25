القبض على متهمة بـ"النصب والاحتيال" في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ فوج طوارىء بغداد الحادي عشر التابع الى شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهمة بالنصب والاحتيال.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز فوج طوارىء بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على متهمة مطلوبة وفق احكام المادة ٤٥٦ وتوجد بحقها قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة أمر الفوج المذكور ونصب كمين محكم لالقاء القبض على المتهمة وبالفعل تمكن فريق العمل من القاء القبض عليها وتسليمها الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها اصوليا وفق القانون".