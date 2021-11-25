اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في حديثة بمحافظة الانبار.

القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في حديثة بمحافظة الانبار.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ، انه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير الثالث قيادة عمليات الجزيرة وبعد متابعة مستمرة من القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب بعد الايقاع به في كمين نصب له بسيطرة الخسفة بقضاء حديثة الانبار".

واضاف البيان انه "تم تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".