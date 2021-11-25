قوات الآسايش تشن حملة اعتقالات استهدفت مجموعة من الناشطين في السليمانية وسيد صادق وكلار.

أكد مصدر محلي، الخميس، أن قوات الآسايش شنت حملة اعتقالات شملت مجموعة من الناشطين في السليمانية وسيد صادق وكلار.

وقال المصدر إن “جهة مسلحة مجهولة قامت باختطاف 4 صحفيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وأضاف أن “الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات استهدفت مجموعة من الناشطين في التظاهرات وهددت باعتقال أي طالب يحرض على التظاهرة، فيما قامت بإغلاق الطريق المؤدي إلى جامعة رابرين”.

وتستمر التظاهرات في السليمانية لليوم الخامس على التوالي، فيما الطلبة بإعادة صرف مستحقاتهم المالية.